Август, 03 в 18:03

60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряли работу с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международной организацией миграции (МОМ) с 17 по 23 июля.

В то же время 9% внутренне перемещенных лиц не имели никакого дохода с начала войны (с 24 февраля), а 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 тыс. грн, что на 1500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине.

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Ситуация с трудоустройством ВПЛ достаточно критическая и является одной из причин, побуждающих людей возвращаться домой.

— Более 6,6 млн человек в Украине внутренне перемещены, согласно данным. Эта цифра составляет 15% от общего населения Украины и несколько выросла по сравнению с концом июня, когда МОМ насчитала около 6,3 млн ВПЛ. Люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой: большинство из них были в перемещении на территории Украины и 16% вернулись из-за границы.

Основными регионами возвращения является Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.