Серпень, 03 в 18:03

60% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратили роботу від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Міжнародною організацією міграції (МОМ) з 17 по 23 липня.

Водночас 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу від початку війни (з 24 лютого), а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 тис. грн, що на 1500 грн менше від мінімальної зарплати в Україні.

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Ситуація з працевлаштуванням ВПО є досить критичною і стає однією з причин, які спонукають людей повертатися додому.

– Понад 6,6 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними, згідно з даними. Ця цифра становить 15% від загального населення України і дещо зросла порівняно з кінцем червня, коли МОМ нарахувала близько 6,3 млн ВПО. Люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5,5 млн раніше переміщених повернулися додому: більшість із них були в переміщенні на території України та 16% повернулися з-за кордону.

Основними регіонами повернення є Київ і Київська область, а також Харківська, Одеська та Чернігівська області.