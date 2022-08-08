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Факты / Украина / Общество

Призывал ВСУ сложить оружие и сдаться врагу: под Киевом будут судить украинца

Юля Захарченко, редактор ленты
Призывал ВСУ сложить оружие и сдаться врагу: под Киевом будут судить украинца
Фото: Офис генпрокурора

В Киевской области будут судить жителя Броваров, который призывал местных жителей признать, что украинский Крым — это якобы Россия, а ВСУ “нужно сложить оружие и сдаться врагу”.

По данным следствия, мужчина демонстрировал фото и видеоматериалы в поддержку страны-агрессора, призывая к изменениям международно-признанных границ территории Украины.

Во время обысков у мужчины изъяли вещи и документы, свидетельствующие о поддержке врага. В суд направили обвинительный акт против жителя Броваров по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

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Ему избрали меру пресечения — удерживание под стражей. Мужчине может грозить лишение свободы до пяти лет с возможной конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Киевская областная прокуратура

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