Закликав ЗСУ скласти зброю та здатися ворогу: під Києвом судитимуть українця
У Київській області судитимуть жителя Броварів, який закликав місцевих жителів визнати, що український Крим – це начебто Росія, а ЗСУ “потрібно скласти зброю та здатися ворогу”.
За даними слідства, чоловік демонстрував фото та відеоматеріали на підтримку країни-агресора, закликаючи до змін міжнародно визнаних кордонів території України.
Під час обшуків у чоловіка вилучили речі та документи, які свідчать про підтримку ворога. До суду скерували обвинувальний акт проти жителя Броварів за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).
Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі до п’яти років з можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.
Джерело: Київська обласна прокуратура