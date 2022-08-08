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Факти / Україна / Суспільство

Закликав ЗСУ скласти зброю та здатися ворогу: під Києвом судитимуть українця

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Закликав ЗСУ скласти зброю та здатися ворогу: під Києвом судитимуть українця
Фото: Офіс генпрокурора

У Київській області судитимуть жителя Броварів, який закликав місцевих жителів визнати, що український Крим – це начебто Росія, а ЗСУ “потрібно скласти зброю та здатися ворогу”.

За даними слідства, чоловік демонстрував фото та відеоматеріали на підтримку країни-агресора, закликаючи до змін міжнародно визнаних кордонів території України.

Під час обшуків у чоловіка вилучили речі та документи, які свідчать про підтримку ворога. До суду скерували обвинувальний акт проти жителя Броварів за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

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Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі до п’яти років з можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Київська обласна прокуратура

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