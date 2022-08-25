Куда отдавать ребенка 1 сентября: топ-10 дистанционных школ Украины 2022

Август, 25 в 10:17

По данным опроса Образовательного омбудсмена Украины Сергея Горбачева, 62% украинских родителей выбирают дистанционное образование для своих детей в 2022-23 учебных годах.

Причина, прежде всего, в вопросе безопасности и степени готовности государственных образовательных учреждений к учебному году.

Так, на сегодняшний день, по данным Министерства образования и науки Украины, лишь 30% школ Украины полностью прошли проверку ГСЧС, соответствуют всем нормам безопасности и готовы осенью принимать детей.

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Лишь 25% родителей готовы отправлять своих детей на очное обучение и еще 13% не определились с ответом.

Альтернативой выступает онлайн-обучение в дистанционной школе. Мы выделили из общего рейтинга школ Украины топ-10 ведущих дистанционных школ и проанализировали их эффективность.

Согласно проведенному опросу родителей, мы выделили шесть запросов, которые являются наиболее важными для родителей, чтобы выбрать школу своему ребенку:

Стоимость обучения. Методология. Образовательная платформа. Учебные материалы (контент). Возможность социализации ребенка. Дополнительные предметы.

Мы попросили родителей оценить каждый критерий по шкале от 0 до 3 на соответствие их потребностям и ожиданиям, где 0 — отсутствие критерия, 1 — минимальное соответствие (стандартное решение), 2 — качественное решение, 3 — лучший результат.

Стоимость обучения мы не оценивали, потому что в этом случае нужно сравнивать соответствующие пакеты услуг, что не всегда удается сделать ввиду отсутствия соответствия.

В шорт-лист топ-10 лучших онлайн-школ Украины попали следующие школы:

Коротко о каждой из школ

Оптима

Дистанционная лицензированная школа Оптима является одной из первых, которая работает именно в дистанционном формате, и одна из крупнейших в Украине.

Сегодня она предлагает обучение украинцам, которые находятся за рубежом, а также стандартное дистанционное общеобразовательное обучение для всех желающих.

Имеет собственную платформу и много дополнительных учебных программ. Есть возможности получить стипендию и учиться бесплатно.

Атмосферная школа

Лицензированная дистанционная школа для 1-11 классов, обучает по программе очной школы, имеет очень удобную собственную учебную платформу, оборудованную всеми необходимыми функциями.

Атмосферная школа стала первым учебным заведением в Украине, присоединившимся к Международному союзу дистанционного образования – ICDE.

Эта международная ассоциация со штаб-квартирой в Осло, Норвегия, объединяет свыше 200 учебных заведений из более чем 80 стран мира.

Платформа школы имеет десятки тысяч учебных модулей, много качественного интерактивного видео и аудиоконтента.

Где посмотреть примеры уроков дистанционной атмосферной школы

Unicorn school

Лицензированная дистанционная школа, стилизованная под компьютерную игру по методике доктора педагогических наук Д. Корчевского и группы экспертов, является частью компании IT STEP, которая работает в 22 странах, имеет 14 общеобразовательных школ и четыре университета.

Методика использует мотивацию как главный стимул к обучению ребенка. 120 тыс. элементов учебного контента распределены по картам, каждая из которых стилизована под игровое королевство — ребенок открывает новые города (уроки и учебные темы), учится и получает за это вознаграждение.

Это решает проблему с мотивацией ребенка к обучению и помогает с контролем знаний, ведь чтобы иметь успех в игре, ребенок должен пройти все квесты, то есть всю учебную программу.

Школа также имеет живые онлайн-уроки, которые проходят в формате работы в мини-группах, презентаций и дискуссий.

Кроме этого, есть различные возможности социализации (тематические клубы, профориентация, работа в командах).

Джерело

Стандартизированная образовательная платформа, которая соответствует большинству требований родителей.

Школа имеет как обычные учебные программы, так и возможность обучаться экстерном.

Сегодня в школе учатся дети из 52 стран мира. Имеет партнерские условия работы со школами за рубежом, что дает возможности ученикам получать двойное образование со скидками.

В школе есть кураторы-тьюторы, помогающие с обучением детей.

JAMMschool

Гарвардская методика работы с сильным сторонами ребенка и формированием персональной образовательной траектории благодаря анализу способностей и склонностей ученика.

Школа делает акцент на социализацию, и традиционно сильной ее стороной является как раз это: буткемпы, поездки в США и по Украине, тематические лагеря.

Школа предлагает собственную учебную платформу, имеющую систему аналитики поведения ребенка и функции родительского контроля.

Liko Education Online

Стандартная общеобразовательная школа. Консультации куратора и учителей, спикинг-клаб английского языка.

Особенностью школы является возможность учиться в STEM-студии в Киеве, что дает возможность развиваться в сфере технологий и ІТ.

Также школа предлагает дополнительное технологическое обучение для детей от 6 лет: майнкрафт, блоггинг, программирование, видеомонтаж и тому подобное.

Меридиан

Стандартная общеобразовательная школа. Около 4000 видеоуроков на платформе, возможность консультации с учителями.

Есть опция получить двойной аттестат со школами Канады и США. Для качественного обучения привлечены лучшие учителя Украины: финалисты Global Teacher Prize Ukraine, преподаватели Всеукраинской Школы онлайн и наставники победителей всеукраинских и международных олимпиад.

Как и в других школах, есть функция родительского контроля за успехами ребенка.

Grand-Expo

Авторская методика известного педагога В. Спиваковского. Это не совсем дистанционная школа, которая предполагает самостоятельное обучение.

Формат больше соответствует понятию онлайн-школа, где есть живые уроки по расписанию, интегрированные кейс-уроки, которые используют межотраслевой подход. То есть ребенок учится так же, как и в обычной школе, но онлайн, дома.

В школе традиционно сильные презентационные материалы и опытные преподаватели.

Альтернатива

Стандартное дистанционное обучение. Видео-уроки плюс конспекты по каждой теме.

Больше 4000 единиц учебного видео-контента, специально разработанного под нужды школы. Есть платформа со стандартными функциями, доступ к которой имеют родители. Предлагается возможность обучаться на украинском и русском языках на выбор.

Можно совмещать обучение в Альтернативе с посещением обычной традиционной школы.

Nest Academy

Это школа, где учеников ожидают онлайн-уроки, занятия с психологом, разгружающие физические занятия, консультации по необходимости, групповые часы общения.

То есть это не совсем дистанционная школа, скорее, школа онлайн, где ребенок занимается ежедневно по расписанию.

Школа предлагает возможность учиться на украинском или английском языке на выбор ученика, делает акцент на углубленном изучении языков.

В сравнительной таблице приведена информация о соответствии всех школ каждому критерию оценки.