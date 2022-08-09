Большинство родителей против очного обучения детей в школах – опрос

Август, 09 в 14:43

61,6% родителей, которые находятся в Украине, считают, что не стоит начинать очное обучение детей, даже если позволяет ситуация с безопасностью и есть укрытие.

Офис образовательного омбудсмена обнародовал первые результаты опроса, в котором приняли участие 25 230 родителей.

В то же время еще 13,3% родителей не знают, стоит ли начинать офлайн-обучение, и только 25,1% убеждены, что 1 сентября дети должны сесть за парты.

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Соответственно большинство родителей – 62,5% – выбрали для своего ребенка дистанционку, 13,8% – очное обучение в учебном заведении.

Кроме того, 18,4% родителей еще не знают, какую форму обучения избрать, поскольку до 1 сентября ситуация с безопасностью может измениться.

До утра 12 августа продолжается опрос для соискателей образования, педагогов и родителей, находящихся за границей.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что этот опрос не репрезентативный в смысле социологического научного исследования, однако эта модель позволяет спрогнозировать проблемы в новом учебном году и подготовке к нему.

Ранее Горбачев выразил мнение, что в регионах, граничащих с территориями, где продолжаются активные боевые действия или есть опасность ракетных обстрелов, нельзя начинать офлайн-обучение.

Источник: Освітній омбудсмен