Куди віддавати дитину 1 вересня: топ-10 дистанційних шкіл України 2022

Серпень, 25 в 10:17

За даними опитування Освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова, 62% українських батьків обирають дистанційну освіту для своїх дітей у 2022-23 навчальних роках.

Причина передусім у питанні безпеки та ступені готовності державних освітніх закладів до навчального року.

Так, на сьогодні, за даними Міністерства освіти і науки України, лише 30% шкіл України повністю пройшли перевірку ДСНС, відповідають всім нормам безпеки і готові восени приймати дітей.

Зараз дивляться

Лише 25% батьків готові відправляти своїх дітей на очне навчання, і ще 13% не визначились з відповіддю.

Альтернативою виступає онлайн-навчання в дистанційній школі. Ми виділили із загального рейтингу шкіл України топ-10 провідних дистанційних шкіл і проаналізували їхню ефективність.

Відповідно до проведеного опитування, ми виділили шість запитів, які є найбільш важливими для батьків, щоб обрати школу своїй дитині:

Вартість навчання. Методологія. Освітня платформа. Навчальні матеріали (контент). Можливість соціалізації дитини. Додаткові предмети.

Ми попросили батьків оцінити кожен критерій за шкалою від 0 до 3 на відповідність їхнім потребам і очікуванням, де 0 – відсутність критерію, 1 – мінімальна відповідність (стандартне рішення), 2 – якісне рішення, 3 – найкращий результат.

Вартість навчання ми не оцінювали, бо в цьому випадку потрібно порівнювати відповідні пакети послуг, що не завжди вдається зробити через відсутність відповідника.

У шортліст топ-10 найкращих онлайн-шкіл України увійшли такі школи:

Коротко про кожну зі шкіл

Оптіма

Дистанційна ліцензована школа Оптіма є однією з перших, що працює саме в дистанційному форматі, та одна з найбільших в Україні.

Сьогодні вона пропонує навчання українцям, які перебувають за кордоном, а також стандартне дистанційне загальноосвітнє навчання для всіх бажаючих.

Має власну платформу та багато додаткових навчальних програм. Є можливості отримати стипендію та навчатися безкоштовно.

Атмосферна школа

Ліцензована дистанційна школа для 1-11 класів, що навчає за програмою очної школи, має дуже зручну власну навчальну платформу, обладнану всіма необхідними функціями.

Атмосферна школа стала першим навчальним закладом в Україні, що приєднався до міжнародної спілки дистанційної освіти – ICDE.

Ця міжнародна асоціація зі штаб-квартирою в Осло, Норвегія, об’єднує понад 200 навчальних закладів із більш ніж 80 країн світу.

Платформа школи має десятки тисяч навчальних модулів, багато якісного інтерактивного, відео та аудіо контенту.

Де подивитися приклади уроків дистанційної Атмосферної школи

Unicorn school

Ліцензована дистанційна школа, стилізована під комп’ютерну гру за методикою доктора педагогічних наук Д. Корчевського та групи експертів, є частиною компанії IT STEP, яка працює в 22 країнах, має 14 загальноосвітніх шкіл та чотири університети.

Методика використовує мотивацію як головний стимул до навчання дитини. 120 тис. елементів навчального контенту розподілені по картах, кожна з яких стилізована під ігрове королівство: дитина відкриває нові міста (уроки та навчальні теми), навчається та отримує за це винагороди.

Це вирішує проблему із мотивацією дитини до навчання та допомагає із контролем знань, адже, щоб мати успіх у грі, дитина повинна пройти всі квести, тобто всю навчальну програму.

Школа також має живі онлайн-уроки, які проходять в форматі роботи в мінігрупах, презентацій та дискусій. Крім цього, є різні можливості соціалізації (тематичні клуби, профорієнтація, робота в командах).

Джерело

Стандартизована освітня платформа, яка відповідає більшості вимог батьків.

Школа має як звичайні навчальні програми, так і можливість навчатися екстерном.

Сьогодні в школі навчаються діти із 52 країн світу. Має партнерські умови роботи зі школами за кордоном, що дає можливості учням отримувати подвійну освіту зі знижками.

В школі є куратори-тьютори, що допомагають із навчанням дітей.

JAMMschool

Гарвардська методика роботи із сильними сторонами дитини та формуванням персональної освітньої траєкторії завдяки аналізу здібностей та схильностей учня.

Школа робить акцент на соціалізацію, і традиційно сильною її стороною є якраз це: буткемпи, поїздки в США та Україною, тематичні табори.

Школа пропонує власну навчальну платформу, що має систему аналітики поведінки дитини та функції батьківського контролю.

Liko Education Online

Стандартна загальноосвітня школа. Є консультації куратора та вчителів, спікінг-клаби англійської мови.

Особливістю школи є можливість навчатися в STEM-студії в Києві, що дає можливість розвиватися в сфері технологій та ІТ.

Також школа пропонує додаткове технологічне навчання для дітей від 6 років: майнкрафт, блогінг, програмування, відеомонтаж тощо.

Меридіан

Стандартна загальноосвітня школа. Близько 4000 відеоуроків на платформі, можливість консультації із вчителями.

Є опція отримати подвійний атестат із школами Канади та США. Для якісного навчання залучено найкращих вчителів України: фіналістів Global Teacher Prize Ukraine, викладачів Всеукраїнської школи онлайн та наставників – переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Як і в інших школах, є функція батьківського контролю за успіхами дитини.

Grand-Expo

Авторська методологія відомого педагога В. Співаковського. Це не зовсім дистанційна школа, яка передбачає самостійне навчання.

Формат більше відповідає поняттю онлайн-школа, де є живі уроки за розкладом, інтегровані кейс-уроки, що використовують міжгалузевий підхід. Тобто дитина навчається так само, як і в звичайній школі, але онлайн, вдома.

В школі традиційно сильні презентаційні матеріали та досвідчені викладачі.

Альтернатива

Стандартне дистанційне навчання. Відеоуроки плюс конспекти із кожної теми.

Понад 4000 одиниць навчального відеоконтенту, спеціально розробленого під потреби школи. Є платформа із стандартними функціями, доступ до якої мають батьки. Пропонується можливість навчатися українською та російською мовами на вибір.

Можна поєднувати навчання в Альтернативі із відвідуванням звичайної традиційної школи.

Nest Academy

Це школа, де на учнів очікують онлайн-уроки, заняття з психологом, розвантажувальні фізичні заняття, консультації за необхідністю, групові години спілкування.

Тобто це не зовсім дистанційна школа, скоріше, школа онлайн, де дитина займається щодня за розкладом.

Школа пропонує можливість навчатись українською або англійською мовою на вибір учня, робить акцент на поглибленому вивченні мов.

У порівняльній таблиці наведено інформацію про відповідність усіх шкіл кожному критерію оцінки.

