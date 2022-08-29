Август, 29 в 14:10

Все мужчины, которые проходили службу в армии, имеют военный билет. Именно он определяет принадлежность военнообязанного к выполнению воинской обязанности.

Что означают пункты, указанные в военных билетах — читайте в нашем материале.

Что такое военный билет

Это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного или резервиста) и определяющий принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности.

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Согласно Закону Украины О военном долге и военной службе, выдаются билеты районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ранее – военкоматами).

В целом билеты выдают во время призыва на службу, зачисления в военное учебное заведение или во время увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.

Как заполняется военный билет и что означает каждый пункт

Прежде всего, отмечается воинская обязанность мужчины, которую разделяют на следующие категории:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

— лица, подлежащие приписке к призывным участкам; призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

лица, приписанные к призывным участкам; военнослужащие — лица, проходящие военную службу;

— лица, проходящие военную службу; военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

— лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства; резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других военных формирований, и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.

Каждому военнообязанному присваивают собственный военный идентификационный номер.

Это номер, который предоставляется военнообязанному (призывнику) при внесении его данных в базу данных Единого государственного реестра военнообязанных.

Этот номер имеет цифровое обозначение, также отображается штрих-кодом.

Группа учета в военном билете делится:

А — для всех видов Вооруженных сил, родов войск и служб, для которых не определены особые требования относительно прохождения военной службы;

Б — для специалистов по ракетному оружию;

Г — для Службы безопасности Украины;

Д — для Высокомобильных десантных войск;

Е — для летного состава;

И — для плавсостава подводных лодок;

К — для плавсостава надводных лодок;

М — для морской пехоты;

Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей;

П — для Национальной гвардии Украины;

Р — для Государственной пограничной службы Украины;

С — для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины;

У — для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;

Ф — для воинских частей специального назначения;

Х — для горных воинских частей и подразделений;

Ч — для управления государственной охраны Украины.

Категория учета указывается в военном билете для офицеров запаса. Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории:

к запасу первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность;

относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность; к запасу второй категории относятся военнообязанные, не получившие военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или не проходившие военной службы, а также военнообязанные женщины.

Военнообязанные, зачисленные в запас второй категории, в случае получения военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории (кроме военнообязанных женщин).

Также в военном билете указывается состав. Он бывает:

рядовой состав;

сержантский и старшинский состав;

офицерский состав.

Профиль подготовки указывается в билетах офицерского состава запаса. Профиль разделяют:

командный (группы с 01 по 39);

инженерный и технический (группы с 44 по 67);

юридический (группа 85);

медицинский (группа 90);

ветеринарный (группа 99).

Группа — первые две цифры военно-учетной специальности офицерского состава запаса.

Также в военном билете обязательно есть пункт воинское звание.

К воинским званиям мужчин, находящихся в запасе или в отставке или проходящих службу в военном резерве, добавляются слова — запаса, в отставке или резерва.

Также обязательными пунктами в военном билете являются военно-учетная специальность и пригодность к военной службе.

Военно-учетная специальность отображается в виде шестизначной цифры (для офицерского состава). Также может быть еще седьмая цифра, которая обозначает уровень военного образования.

Для рядового, сержантского и старшинского состава военная спецальность — три первые цифры (следующие три цифры обозначают код должности, Седьмой знак (буквенный) обозначает особые признаки службы).

А в пункте годность к службе указывается:

Годен к военной службе.

Ограниченно годен к военной службе

Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время.

Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета

Также в военном билете есть записи об учете в запасе, принадлежность владельца к военной службе, отметки о воинском учете и тому подобное.