Военный билет: что означают военно-учетные признаки
Все мужчины, которые проходили службу в армии, имеют военный билет. Именно он определяет принадлежность военнообязанного к выполнению воинской обязанности.
Что означают пункты, указанные в военных билетах — читайте в нашем материале.
Что такое военный билет
Это документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военнообязанного или резервиста) и определяющий принадлежность его владельца к выполнению воинской обязанности.
Согласно Закону Украины О военном долге и военной службе, выдаются билеты районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ранее – военкоматами).
В целом билеты выдают во время призыва на службу, зачисления в военное учебное заведение или во время увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья.
Как заполняется военный билет и что означает каждый пункт
Прежде всего, отмечается воинская обязанность мужчины, которую разделяют на следующие категории:
- допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;
- призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
- военнослужащие — лица, проходящие военную службу;
- военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
- резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины, других военных формирований, и предназначены для их комплектования в мирное и военное время.
Каждому военнообязанному присваивают собственный военный идентификационный номер.
Это номер, который предоставляется военнообязанному (призывнику) при внесении его данных в базу данных Единого государственного реестра военнообязанных.
Этот номер имеет цифровое обозначение, также отображается штрих-кодом.
Группа учета в военном билете делится:
- А — для всех видов Вооруженных сил, родов войск и служб, для которых не определены особые требования относительно прохождения военной службы;
- Б — для специалистов по ракетному оружию;
- Г — для Службы безопасности Украины;
- Д — для Высокомобильных десантных войск;
- Е — для летного состава;
- И — для плавсостава подводных лодок;
- К — для плавсостава надводных лодок;
- М — для морской пехоты;
- Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей;
- П — для Национальной гвардии Украины;
- Р — для Государственной пограничной службы Украины;
- С — для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины;
- У — для военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;
- Ф — для воинских частей специального назначения;
- Х — для горных воинских частей и подразделений;
- Ч — для управления государственной охраны Украины.
Категория учета указывается в военном билете для офицеров запаса. Запас военнообязанных делится на первую и вторую категории:
- к запасу первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность;
- к запасу второй категории относятся военнообязанные, не получившие военно-учетной специальности во время прохождения военной службы или не проходившие военной службы, а также военнообязанные женщины.
Военнообязанные, зачисленные в запас второй категории, в случае получения военно-учетной специальности переводятся в запас первой категории (кроме военнообязанных женщин).
Также в военном билете указывается состав. Он бывает:
- рядовой состав;
- сержантский и старшинский состав;
- офицерский состав.
Профиль подготовки указывается в билетах офицерского состава запаса. Профиль разделяют:
- командный (группы с 01 по 39);
- инженерный и технический (группы с 44 по 67);
- юридический (группа 85);
- медицинский (группа 90);
- ветеринарный (группа 99).
Группа — первые две цифры военно-учетной специальности офицерского состава запаса.
Также в военном билете обязательно есть пункт воинское звание.
К воинским званиям мужчин, находящихся в запасе или в отставке или проходящих службу в военном резерве, добавляются слова — запаса, в отставке или резерва.
Также обязательными пунктами в военном билете являются военно-учетная специальность и пригодность к военной службе.
Военно-учетная специальность отображается в виде шестизначной цифры (для офицерского состава). Также может быть еще седьмая цифра, которая обозначает уровень военного образования.
Для рядового, сержантского и старшинского состава военная спецальность — три первые цифры (следующие три цифры обозначают код должности, Седьмой знак (буквенный) обозначает особые признаки службы).
А в пункте годность к службе указывается:
- Годен к военной службе.
- Ограниченно годен к военной службе.
- Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время.
- Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета.
Также в военном билете есть записи об учете в запасе, принадлежность владельца к военной службе, отметки о воинском учете и тому подобное.