Газ по 7,96 грн за куб: около 9 млн семей автоматически подключили к Нафтогазу

Июнь, 15 в 16:50

8,8 млн украинских домохозяйств, получавших газ от поставщика “последней надежды” (ППН), автоматически подключили к реестру Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины на тарифный план Фиксированный – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения).

Соответствующее решение было принято Оператором ГТС и Министерством энергетики Украины.

Изменение газоснабжающей компании и цены топлива касается всех потребителей, ранее получавших природный газ от 17 поставщиков под брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ (104.ua) в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях, а также ООО Одессагаз-Снабжение. С 1 мая 2022 года их перевели в Нафтогаз.

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– Обращаем внимание, что новые клиенты производят оплаты с предыдущим поставщиком за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, а с 1 мая 2022 года оплачивают газ на счета ГК Нафтогаз Украины, — отмечают в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 8,8 млн украинских домохозяйств перешли к поставщику “последней надежды” с 1 июня, а не 1 мая. После чего потребители должны были выбрать себе постоянного поставщика и заключить с ним договор в течение 60 суток.

Теперь же, согласно решению ОГТСУ и Минэнерго, украинцев в новую газоснабжающую компанию – Нафтогаз – перевели автоматически.

Источник: Нафтогаз