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Факты / Украина / Общество

В Украине будут тестировать новую систему оповещений об угрозах: как она будет работать

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Украине будут тестировать новую систему оповещений об угрозах: как она будет работать
Фото: Depositphotos

В Украине с 7 сентября начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

С помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell тестирование проведут в Киеве, а также в областях:

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  • Винницкой;
  • Волынский;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Кировоградской;
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкий;
  • Черкасской;
  • Черновицкой.

В ГСЧС рассказали, что новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: быстрое получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала даже если звук на смартфоне отключен.

Уведомления будут получать все пользователи, которые:

  • находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи;
  • имеют мобильные телефоны, не ранее 2019 года изготовления и имеющие операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5;
  • активировали SIM-карту, имеют сеть мобильного оператора и выключен режим “в самолете”;
  • имеют в телефоне соответствующую операционную систему: для Android – версия 11 или выше, а для iOS – от версии 14.5. Если можно, ее следует обновить;
  • проверили, что получение уведомлений в настройках смартфона включено.

Если телефон отвечает всем требованиям, то громкий сигнал вместе с вибрацией продлится 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком.

Отметим, что Cell Broadcast – функция сети GSM, которая позволяет мобильному оператору передавать разнообразную информацию, которая может быть отображена на дисплее мобильного телефона.

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Источник: ГСЧС
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