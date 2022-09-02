Сентябрь, 02 в 19:46

В Украине с 7 сентября начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

С помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell тестирование проведут в Киеве, а также в областях:

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Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Кировоградской;

Киевской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкий;

Черкасской;

Черновицкой.

В ГСЧС рассказали, что новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: быстрое получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала даже если звук на смартфоне отключен.

Уведомления будут получать все пользователи, которые:

находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи;

имеют мобильные телефоны, не ранее 2019 года изготовления и имеющие операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5;

активировали SIM-карту, имеют сеть мобильного оператора и выключен режим “в самолете”;

имеют в телефоне соответствующую операционную систему: для Android – версия 11 или выше, а для iOS – от версии 14.5. Если можно, ее следует обновить;

проверили, что получение уведомлений в настройках смартфона включено.

Если телефон отвечает всем требованиям, то громкий сигнал вместе с вибрацией продлится 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком.

Отметим, что Cell Broadcast – функция сети GSM, которая позволяет мобильному оператору передавать разнообразную информацию, которая может быть отображена на дисплее мобильного телефона.