В Украине будут тестировать новую систему оповещений об угрозах: как она будет работать
В Украине с 7 сентября начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
С помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell тестирование проведут в Киеве, а также в областях:
- Винницкой;
- Волынский;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Кировоградской;
- Киевской;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкий;
- Черкасской;
- Черновицкой.
В ГСЧС рассказали, что новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: быстрое получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала даже если звук на смартфоне отключен.
Уведомления будут получать все пользователи, которые:
- находятся в радиусе действия выбранных базовых станций мобильной связи;
- имеют мобильные телефоны, не ранее 2019 года изготовления и имеющие операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5;
- активировали SIM-карту, имеют сеть мобильного оператора и выключен режим “в самолете”;
- имеют в телефоне соответствующую операционную систему: для Android – версия 11 или выше, а для iOS – от версии 14.5. Если можно, ее следует обновить;
- проверили, что получение уведомлений в настройках смартфона включено.
Если телефон отвечает всем требованиям, то громкий сигнал вместе с вибрацией продлится 15-20 секунд или до момента отключения уведомления человеком.
Отметим, что Cell Broadcast – функция сети GSM, которая позволяет мобильному оператору передавать разнообразную информацию, которая может быть отображена на дисплее мобильного телефона.