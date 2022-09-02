Вересень, 02 в 19:46

В Україні з 7 вересня розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell тестування проведуть у місті Київ, а також в областях:

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Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Кіровоградській;

Київській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій.

В ДСНС розповіли, що нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Сповіщення отримуватимуть всі користувачі, які:

перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку;

мають мобільні телефони, не раніше 2019 року виготовлення, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5;

активували SIM-карту, мають мережу мобільного оператора та вимкнений режим “у літаку”;

мають в телефоні відповідну операційну систему: для Android – версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можна, її варто оновити;

перевірили, що отримання сповіщень у налаштуваннях смартфона увімкнено.

Якщо телефон відповідає усім вимогам, то гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Зазначимо, що Cell Broadcast – функція мережі GSM, яка дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.