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В Україні тестуватимуть нову систему оповіщень про загрози: як вона працюватиме

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
В Україні тестуватимуть нову систему оповіщень про загрози: як вона працюватиме
Фото: Depositphotos

В Україні з 7 вересня розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell тестування проведуть у місті Київ, а також в областях:

Зараз дивляться
  • Вінницькій;
  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Житомирській;
  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Кіровоградській;
  • Київській;
  • Львівській;
  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернівецькій.

В ДСНС розповіли, що нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Сповіщення отримуватимуть всі користувачі, які:

  • перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку;
  • мають мобільні телефони, не раніше 2019 року виготовлення, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5;
  • активували SIM-карту, мають мережу мобільного оператора та вимкнений режим “у літаку”;
  • мають в телефоні відповідну операційну систему: для Android – версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можна, її варто оновити;
  • перевірили, що отримання сповіщень у налаштуваннях смартфона увімкнено.

Якщо телефон відповідає усім вимогам, то гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Зазначимо, що Cell Broadcast – функція мережі GSM, яка дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.

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Джерело: ДСНС
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