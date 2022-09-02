В Україні тестуватимуть нову систему оповіщень про загрози: як вона працюватиме
В Україні з 7 вересня розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell тестування проведуть у місті Київ, а також в областях:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Кіровоградській;
- Київській;
- Львівській;
- Одеській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернівецькій.
В ДСНС розповіли, що нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.
Сповіщення отримуватимуть всі користувачі, які:
- перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку;
- мають мобільні телефони, не раніше 2019 року виготовлення, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5;
- активували SIM-карту, мають мережу мобільного оператора та вимкнений режим “у літаку”;
- мають в телефоні відповідну операційну систему: для Android – версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можна, її варто оновити;
- перевірили, що отримання сповіщень у налаштуваннях смартфона увімкнено.
Якщо телефон відповідає усім вимогам, то гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.
Зазначимо, що Cell Broadcast – функція мережі GSM, яка дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону.