Сентябрь, 05 в 1:03

Вооруженные силы Украины освободили Высокополье в Херсонской области. Во время деоккупации поселка городского типа украинские бойцы получили трофеи от российских оккупантов, прогнанных из Высокополья.

Речь идет о двух основных боевых машинах воздушно-десантных и аэромобильных войск советского производства БМД-2.

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— Эксклюзив. Высокополье. Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна сегодня оттрофеила две БМД-2, — говорится в сообщении.

В бригаде опубликовали видеозапись, на которой можно заметить украинских защитников, управляющих трофейными боевыми машинами десанта, оставленными после себя российской армией.