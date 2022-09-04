Сентябрь, 04 в 20:13

В Херсонской области вывесили украинский флаг в поселке городского типа Высокополье, в котором происходили ожесточенные боевые действия. Вероятнее всего наши защитники вернули Высокополье под контроль Украины.

На это намекнул заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, опубликовав фотографию, где один из бойцов вывесил на самую высокую точку государственный флаг.

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— Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня, – коротко отметил Кирилл Тимошенко.

На освобождение Высокополья Херсонской области от российских войск также намекнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Шаг за шагом, – лаконично подписал Ермак фотографию с украинским флагом.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр не комментировала эту информацию напрямую. Однако она отметила, что события развиваются по плану.

– На одних направлениях и участках мы отбиваем атаки врага, на других двигаемся вперед. Оборонительная операция – это комплекс различных мероприятий и постоянная динамика. По состоянию на сейчас, события развиваются по плану, — отметила Маляр.

Следует отметить, что в Генеральном штабе ВСУ пока не обнародовали официальную информацию об освобождении Высокополья в Херсонской области.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого командующие оперативными направлениями и руководитель разведки доложили о ситуации на фронте.

Глава государства уверен, что выходных на войне нет. По его словам, украинский флаг возвращается туда, где должен находиться по праву, а российской армии нет места на территории Украины.