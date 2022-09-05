Українські захисники “затрофеїли” дві БМД-2 у Високопіллі
Фото: Depositphotos
Збройні сили України звільнили Високопілля у Херсонській області. Під час деокупації селища міського типу українські бійці отримали трофеї від російських окупантів, яких прогнали з Високопілля.
Йдеться про дві основні бойові машини повітрянодесантних та аеромобільних військ радянського виробництва БМД-2.
Зараз дивляться
– Ексклюзив. Високопілля. Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна сьогодні відтрофеїла дві БМД-2, – йдеться у повідомленні.
У бригаді опублікували відеозапис, на якому можна помітити українських захисників, які керують трофейними бойовими машинами десанту, які залишила після себе російська армія.