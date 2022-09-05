Вересень, 05 в 1:03

Збройні сили України звільнили Високопілля у Херсонській області. Під час деокупації селища міського типу українські бійці отримали трофеї від російських окупантів, яких прогнали з Високопілля.

Йдеться про дві основні бойові машини повітрянодесантних та аеромобільних військ радянського виробництва БМД-2.

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– Ексклюзив. Високопілля. Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна сьогодні відтрофеїла дві БМД-2, – йдеться у повідомленні.

У бригаді опублікували відеозапис, на якому можна помітити українських захисників, які керують трофейними бойовими машинами десанту, які залишила після себе російська армія.