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Факты / Україна / Общество

Балаклея в Харьковской области снова под контролем Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
Балаклея в Харьковской области снова под контролем Украины
Фото: Pexels

Вооруженные силы Украины вернули город Балаклея Харьковской области под контроль Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором трое наших воинов стоят на крыше горсовета, а позади них развевается сине-желтый государственный флаг Украины. Под ногами военных – русский триколор.

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— Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ исполнен! Российские оккупационные войска отошли. Сегодня – 8 сентября, 16:00. Слава Украине! – заявили украинские военные в коротком видеообращении.

Сам президент Зеленский подчеркнул, что теперь все на своих местах – флаг Украины там, где должен быть, а город освобожден.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общая площадь территории, возвращенная под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 кв. км.

В соцсетях неоднократно сообщали об освобождении от оккупантов Балаклеи. Даже публиковали видео и фото наших военных в городе.

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