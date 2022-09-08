Сентябрь, 08 в 19:30

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общая площадь территории, возвращенная под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.

В настоящее время сообщается об освобождении от оккупантов города Балаклея. В социальных сетях публикуют фото и видео, поднявшие над Балаклеей украинский флаг.

Пока официального подтверждения об освобождении Балаклеи нет. В утренней сводке Генштаба упоминается только об обстрелах населенных пунктов в Харьковском направлении.

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Факты ICTV собрали все, что известно сейчас о ситуации вокруг Балаклеи и других городов Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ.

ОБНОВЛЕНО 8 сентября в 19.00

Народный депутат от Слуги народа Юрий Мысягин в Telegram опубликовал фото украинского флага, поднятого над Балаклейским горсоветом.

Кроме того, появились видео и фото присутствия наших военных в Балаклее.

Заметим, что Балаклейский горсовет находится в западной части города, поэтому вполне возможно, что сражения все еще продолжаются, и в некоторых районах могут находиться российские военные.

В сети также появилось видео поднятия украинского флага над населенным пунктом Волохов Яр, к северо-востоку от Балаклеи.

Военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео поднятие украинского флага в Борщевке, к востоку от Балаклеи.

Эксперты Института изучения войны ISW предполагают, что 6 сентября украинские военные провели успешную контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

На карте ISW линия фронта сейчас проходит в районе Балаклеи.

По их предположениям, ВСУ освободили Вербовку, расположенную на окраине Балаклеи:

– На геолокационных кадрах, опубликованных 6 сентября, видна украинская пехота в восточной Вербовке (менее 3 км от Балаклеи). Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты на восточных окраинах Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского войска.

Аналитики ISW также обратили внимание на сообщения в соцсетях о том, что 6 сентября российские войска отошли из блокпостов на 6 км западнее Балаклеи.

Военный эксперт Олег Жданов уверяет, что Волохов Яр и Семеновку в Харьковской области контролируют ВСУ.

Тому, что на этом направлении сейчас действительно горячо, есть официальное подтверждение от Группировки Объединенных сил ВСУ – это видео, где накануне зафиксировано уничтожение склада оккупантов в Балаклее, установки С300, а также САУ противника.

А Управление стратегических коммуникаций ВСУ сегодня обнародовало видео сбивания российского самолета Су-25 в районе Балаклеи, возле села Волохов Яр.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 6 сентября в эфире Фейгин Live лишь намекнул на успехи ВСУ, заметив, что больше сможет сказать после того, как хорошие новости расскажет президент.

Как реагируют местные власти

Горсовет Балаклеи просит местных жителей соблюдать режим информационной тишины и не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений ВСУ или Минобороны об освобождении некоторых населенных пунктов.

В то же время на странице городского совета Купянска Харьковской области появилось сообщение, в котором людям советуют не пренебрегать своей безопасностью, подготовить убежища и сделать запас продуктов.