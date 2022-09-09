Вересень, 08 в 21:50

Збройні сили України повернули місто Балаклія, що на Харківщині, під контроль України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому троє наших воїнів стоять на даху міськради, а позаду них майорить синьо-жовтий державний прапор України. Під ногами військових – російський триколор.

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– Пане президенте, пане головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано! Російські окупаційні війська відійшли. Сьогодні – 8 вересня, 16:00. Слава Україні! – заявили українські військові у короткому відеозверненні.

Сам президент Зеленський наголосив, що тепер усе на своїх місцях – прапор України там, де має бути, а місто – вільне.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальна площа території, яку повернули під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 кв. км.

У соцмережах неодноразово повідомляли про звільнення від окупантів Балаклії. Навіть публікували відео та фото наших військових у місті.