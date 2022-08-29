Август, 29 в 13:33

Полномасштабная война в Украине внесла коррективы в каждую сферу жизни украинцев. Не обошло это и учреждения высшего образования.

В этом году абитуриенты имели измененные правила вступительных экзаменов и поступления в целом.

Когда начнется обучение в университетах 2022 — узнавали Факты ICTV.

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Учебный год 2022

В этом году каждое учреждение высшего образования будет принимать решение о начале обучения самостоятельно.

Прежде всего, это зависит от региона и безопасности ситуации, наличия укрытий вблизи университета и тому подобное.

Однако Минобразования все же создало определенные рекомендации для вузов, согласно которым учебный год у студентов начнется необычно.

Например, для студентов первого курса колледжей (и других учреждений профессионального предвысшего образования) обучение рекомендовали начать уже с 15 августа.

Для студентов первых курсов вуза рекомендовано начать учиться с 15 сентября, но не позднее 1 октября.

А для студентов первого курса магистратуры на основе высшего образования — ориентировочно с 1 октября 2022 года.

При этом для студентов старших курсов как колледжей, так и университетов рекомендуют сделать рабочими субботы в теплое время года.

Также Минобразования рекомендовало скорректировать и график сессий для студентов в осенне-зимний период.

Однако в рекомендациях указано, что зачетные экзаменационные сессии должны быть завершены до конца ноября 2022 года, а второй семестр начатся не ранее 15 февраля 2023 года.

Когда университеты начнут обучение 2022 — даты

Обучение в учреждениях высшего образования начинается в разные даты, поскольку они являются автономными.

Рекомендуемые даты для начала обучения:

І курс — с 15 сентября;

ІІ, ІІІ, ІV курс — с 15 августа;

Магистратура — с 1 октября.

Например, в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко график обучения утвердили такой:

ОС Бакалавр — начало теоретического обучения:

І курс: 19 сентября ;

; II-IV курсы: 1 сентября.

ОС Магистр — начало теоретического обучения:

І год обучения: 1 октября ;

; II год обучения: 1 сентября.

Период сессии: 10.12.2022 — 31.12.2022.

Чтобы узнать о датах начала обучения в конкретном университете, следует самостоятельно звонить в приемную комиссию вуза. Все номера телефонов размещены на официальных сайтах вузов.