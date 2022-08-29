Когда университеты начнут обучение 2022 — даты
Полномасштабная война в Украине внесла коррективы в каждую сферу жизни украинцев. Не обошло это и учреждения высшего образования.
В этом году абитуриенты имели измененные правила вступительных экзаменов и поступления в целом.
Когда начнется обучение в университетах 2022 — узнавали Факты ICTV.
Учебный год 2022
В этом году каждое учреждение высшего образования будет принимать решение о начале обучения самостоятельно.
Прежде всего, это зависит от региона и безопасности ситуации, наличия укрытий вблизи университета и тому подобное.
Однако Минобразования все же создало определенные рекомендации для вузов, согласно которым учебный год у студентов начнется необычно.
Например, для студентов первого курса колледжей (и других учреждений профессионального предвысшего образования) обучение рекомендовали начать уже с 15 августа.
Для студентов первых курсов вуза рекомендовано начать учиться с 15 сентября, но не позднее 1 октября.
А для студентов первого курса магистратуры на основе высшего образования — ориентировочно с 1 октября 2022 года.
При этом для студентов старших курсов как колледжей, так и университетов рекомендуют сделать рабочими субботы в теплое время года.
Также Минобразования рекомендовало скорректировать и график сессий для студентов в осенне-зимний период.
Однако в рекомендациях указано, что зачетные экзаменационные сессии должны быть завершены до конца ноября 2022 года, а второй семестр начатся не ранее 15 февраля 2023 года.
Когда университеты начнут обучение 2022 — даты
Обучение в учреждениях высшего образования начинается в разные даты, поскольку они являются автономными.
Рекомендуемые даты для начала обучения:
- І курс — с 15 сентября;
- ІІ, ІІІ, ІV курс — с 15 августа;
- Магистратура — с 1 октября.
Например, в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко график обучения утвердили такой:
ОС Бакалавр — начало теоретического обучения:
- І курс: 19 сентября;
- II-IV курсы: 1 сентября.
ОС Магистр — начало теоретического обучения:
- І год обучения: 1 октября;
- II год обучения: 1 сентября.
Период сессии: 10.12.2022 — 31.12.2022.
Чтобы узнать о датах начала обучения в конкретном университете, следует самостоятельно звонить в приемную комиссию вуза. Все номера телефонов размещены на официальных сайтах вузов.