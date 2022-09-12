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Факти / Україна / Суспільство

Студенти-ВПО зможуть отримати вищу освіту безкоштовно: хто має право на бюджет

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
студентка готується до іспитів
Фото: Depositphotos

Українці-студенти, які мають статус ВПО, або ті, хто проживає на особливо небезпечних територіях, зможуть перевестися на навчання за кошти державного бюджету.

Як пояснили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані в заклади освіти у минулих роках на комерційні місця.

Зокрема, дію постанови розширили на тих студентів, які були вимушено переміщені з ТОТ.

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Відповідний проєкт постанови розробило Міністерство освіти та науки з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції. Документ має розглянути Кабінет міністрів.

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