Сентябрь, 14 в 11:45

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента в Запорожье.

Женщина передавала врагу данные о партизанах на оккупированных территориях и местонахождении схронов с боеприпасами ВСУ.

Она прибыла в город под “легендой” волонтера, а на самом деле выполняла задачи РФ.

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— Жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения. От своего российского “куратора” она получила позывной “007” и инструктаж по ведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона. Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местным волонтером, — сообщили в СБУ.

Агент ФСБ налаживала контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

Также в ее “обязанности” входило обнаружение на захваченной оккупантами территории родственников украинских военных.

– Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники Сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Telegram-канал. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу, — говорится в сообщении.

Следователи сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе генпрокурора также уточнили, что задержанной вражеской агентке 19 лет.

Фото: Запорожская областная прокуратура