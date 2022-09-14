Вересень, 14 в 11:45

Співробітники Служби безпеки України затримали російську агентку у Запоріжжі. Жінка передавала ворогу дані про партизанів на окупованих територіях та місцезнаходження схронів із боєприпасами ЗСУ.

За даними СБУ, вона прибула у місто під “легендою” волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ.

– Мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського “куратора” вона отримала позивний “007” та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону. Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою, – повідомили в СБУ.

Агентка ФСБ налагоджувала контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

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Також до її “обов’язків” входило виявлення на захопленій окупантами території родичів українських військових.

– Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Telegram-канал. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю, – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора також уточнили, що затриманій ворожій агентці 19 років.

Фото: Запорізька обласна прокуратура