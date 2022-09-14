Крики от боли и ужаса: жители Балаклеи рассказывают о пытках током

Сентябрь, 14 в 14:18

Жители освобожденных населенных пунктов Харьковской области пережили пытки во время российской оккупации. Жуткую историю рассказал Артем из Балаклеи, проведший в плену россиян более 40 дней, его пытали электрическим током.

По его словам, самые страшные вещи творились в здании местной полиции. Он слышал из соседних камер крики от боли и ужаса.

Артем говорит, что россияне специально сделали так, чтобы их все слышали, поскольку в здании выключили громкую систему вентиляции.

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– Они ее выключили, чтобы все могли слышать, как кричат ​​люди, когда их пытают током. С некоторыми заключенными это делали через день. Даже женщин пытали, – подчеркнул балакциец.

Мужчине тоже пришлось пережить пытки током, но только раз:

– Меня заставили взять в руки два провода. Там был электрогенератор. Чем быстрее он вертелся, тем больше было напряжение. Они сказали: “Отпустишь провода – тебе конец”. Затем начали задавать вопросы. Сказали, что я лгу – и генератор завертелся быстрее, так что напряжение росло”.

Задержали Артема, потому что нашли у него фото брата – военнослужащего ВСУ в форме. Еще одного жителя Балаклеи держали 25 дней из-за найденного у него дома украинского флага.

По данным полиции, в двухместных камерах россияне держали до восьми человек. На стене одной из них нашли текст молитвы Отче наш и отметки о том, сколько дней прошло в заключении.

В Балаклее, как и в других оккупированных городах, людей хоронили прямо на улицах. Полиция начала эксгумировать их тела.

В Харьковской области продолжается операция по деоккупации области. Освобождено более 300 населенных пунктов, где проживает около 150 тыс. человек.

На эти территории постепенно возвращается нормальная жизнь. Продолжаются работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры, люди, почти полгода проведшие в оккупации, получают гуманитарную помощь.

Фото: Олег Синєгубов