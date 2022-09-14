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Факти / Україна / Суспільство

Крики від болю та жаху: мешканці Балаклії розповідають про тортури струмом

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Балаклія після окупації

Мешканці звільнених населених пунктів на Харківщині пережили катуванння під час російської окупації. Моторошну історію розповів Артем із Балаклії, який провів у полоні росіян понад 40 днів, його катували електричним струмом.

За його словами, найстрашніші речі коїлися у будівлі місцевої поліції. Він чув із сусідніх камер крики від болю та жаху.

Артем каже, що росіяни навмисне зробили так, щоб їх усі чули, оскільки в будівлі вимкнули гучну систему вентиляції.

Зараз дивляться

– Вони її вимкнули, щоб усі могли чути, як кричать люди, коли їх катують струмом. З деякими ув’язненими це робили через день. Навіть жінок катували, – наголосив балакцієць.

Чоловіку теж довелося пережити тортури струмом, але лише раз:

– Мене змусили взяти в руки два дроти. Там був електрогенератор. Чим швидше він крутився, тим більшою була напруга. Вони сказали: “Відпустиш дроти – тобі кінець”. Потім почали ставити запитання. Сказали, що я брешу – і генератор закрутився швидше, так що напруга зростала”.

Затримали Артема, бо знайшли у нього фото брата – військовослужбовця ЗСУ у формі. Ще одного жителя Балаклії тримали 25 днів через знайдений у нього вдома український прапор.

За даними поліції, у двомісних камерах росіяни тримали до восьми людей. На стіні однієї з них знайшли текст молитви Отче наш та позначки про те, скільки днів пройшло в ув’язненні.

У Балаклії, як і в інших окупованих містах, людей ховали прямо на вулицях. Поліція почала ексгумувати їхні тіла.

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На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.

На ці території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.

Фото: Олег Синєгубов

Джерело: ВВС
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