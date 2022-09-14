Крики від болю та жаху: мешканці Балаклії розповідають про тортури струмом

Вересень, 14 в 14:18

Мешканці звільнених населених пунктів на Харківщині пережили катуванння під час російської окупації. Моторошну історію розповів Артем із Балаклії, який провів у полоні росіян понад 40 днів, його катували електричним струмом.

За його словами, найстрашніші речі коїлися у будівлі місцевої поліції. Він чув із сусідніх камер крики від болю та жаху.

Артем каже, що росіяни навмисне зробили так, щоб їх усі чули, оскільки в будівлі вимкнули гучну систему вентиляції.

Зараз дивляться

– Вони її вимкнули, щоб усі могли чути, як кричать люди, коли їх катують струмом. З деякими ув’язненими це робили через день. Навіть жінок катували, – наголосив балакцієць.

Чоловіку теж довелося пережити тортури струмом, але лише раз:

– Мене змусили взяти в руки два дроти. Там був електрогенератор. Чим швидше він крутився, тим більшою була напруга. Вони сказали: “Відпустиш дроти – тобі кінець”. Потім почали ставити запитання. Сказали, що я брешу – і генератор закрутився швидше, так що напруга зростала”.

Затримали Артема, бо знайшли у нього фото брата – військовослужбовця ЗСУ у формі. Ще одного жителя Балаклії тримали 25 днів через знайдений у нього вдома український прапор.

За даними поліції, у двомісних камерах росіяни тримали до восьми людей. На стіні однієї з них знайшли текст молитви Отче наш та позначки про те, скільки днів пройшло в ув’язненні.

У Балаклії, як і в інших окупованих містах, людей ховали прямо на вулицях. Поліція почала ексгумувати їхні тіла.

На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.

На ці території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.

Фото: Олег Синєгубов