Сентябрь, 16 в 9:48

Российские захватчики обустроили пыточную в Изюме Харьковской области.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, в городе разрушены более 70% зданий. Однако местные жители искренне радуются освобождению от российской оккупации.

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Омбудсмен показал подвальное помещение, в котором, по его словам, оккупанты издевались над местными: выбивали показания, принуждали к сотрудничеству и заставляли шпионить против ВСУ.

– Это небольшое помещение. Подвал. На полу – линолеум, чтобы легко было смывать следы крови. У нас есть свидетельства многих людей, что здесь проводили допросы. Здесь сидел представитель РФ и все записывал, а другие в это время выбивали какие-то показания, – рассказал омбудсмен.

После побега захватчиков из Харьковской области на деоккупированных территориях украинские военные начали находить массовые захоронения. Так, под Изюмом в лесу обнаружили сотни могил. Среди похороненных, вероятно, военные ВСУ.

Источник: Дмитрий Лубинец