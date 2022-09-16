Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Выбивали показания и заставляли шпионить: омбудсмен показал пыточную в Изюме

Марта Бондаренко, редактор ленты
Выбивали показания и заставляли шпионить: омбудсмен показал пыточную в Изюме
Фото: Pixabay

Российские захватчики обустроили пыточную в Изюме Харьковской области.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, в городе разрушены более 70% зданий. Однако местные жители искренне радуются освобождению от российской оккупации.

Сейчас смотрят

Омбудсмен показал подвальное помещение, в котором, по его словам, оккупанты издевались над местными: выбивали показания, принуждали к сотрудничеству и заставляли шпионить против ВСУ.

– Это небольшое помещение. Подвал. На полу – линолеум, чтобы легко было смывать следы крови. У нас есть свидетельства многих людей, что здесь проводили допросы. Здесь сидел представитель РФ и все записывал, а другие в это время выбивали какие-то показания, – рассказал омбудсмен.

После побега захватчиков из Харьковской области на деоккупированных территориях украинские военные начали находить массовые захоронения. Так, под Изюмом в лесу обнаружили сотни могил. Среди похороненных, вероятно, военные ВСУ.

Читайте
Несколько Бородянок и две Бучи. Минобороны о последствиях зверств россиян в Изюме

Источник: Дмитрий Лубинец

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка