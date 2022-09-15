Сентябрь, 15 в 17:48

Разрушения, нанесенные российскими оккупантами в Изюме на Харьковщине, можно сравнить по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами Киевской области.

Об этом сообщил советник министра обороны Алексей Копытько.

– Изюм – это несколько Бородянок с точки зрения разрушений и несколько (минимум две) Бучи по числу жертв гражданского населения, – отметил он.

По словам Копытько, на Изюм захватчики повалили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше. Так, есть жилые многоэтажные дома, на которые сознательно сбросили авиабомбы.

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– Сложились целые подъезды. Десятки погибших. Как только наши воины отодвинут фронт немного дальше на восток, огромная работа по фиксации и расследованию этих преступлений, – рассказал советник министра обороны.

Также он подчеркнул, что визит президента Украины в Изюм – это очень сильный жест, который позволит зафиксировать внимание на этом городе, в том числе – в контексте будущего трибунала над российскими военными преступниками.

Напомним, что 8 сентября официально стало известно, что ВСУ вернули город Балаклея, что в Харьковской области, под контроль Украины.