Вересень, 16 в 9:48

Російські загарбники облаштували катівню в Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, в місті зруйновано понад 70% будівель. Проте місцеві жителі щиро радіють звільненню від російської окупації.

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Омбудсмен показав підвальне приміщення, в якому, за його словами, окупанти знущалися з місцевих: вибивали свідчення, змушували до співпраці та шпигувати проти ЗСУ.

– Це невелике приміщення. Підвал. На підлозі – лінолеум, щоб легко було змивати сліди крові. У нас є свідчення багатьох людей, що саме тут проводили допити. Тут сидів представник РФ і все записував, а інші в цей час вибивали якісь свідчення, – розповів омбудсмен.

Після втечі загарбників із Харківської області на деокупованих територіях українські військові почали знаходити масові поховання. Так, під Ізюмом у лісі виявили сотні могил. Серед похованих, ймовірно, військові ЗСУ.

Джерело: Дмитро Лубінець