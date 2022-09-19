Сентябрь, 19 в 15:57

Многие украинцы отапливают свои дома дровами. Это не только выгодно, но и экологично.

Поскольку не каждый имеет возможность найти дрова, их приходится покупать. Где в Украине можно купить дрова недорого — узнавали Факты ICTV.

Компания заготавливает и реализует различные виды дров: березовые, дубовые, ольховые, осиновые, грабовые, сосновые, а также древесный уголь, паллеты, брикеты и тому подобное.

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Как отмечают в самой компании, древесина для их продукции заготавливается только в экологически чистых регионах.

Компания является заготовителем, а не перекупщиком, поэтому цены на дрова ниже, чем у конкурентов. Киевдревсклад осуществляет доставку нужного количества колотых дров на своем транспорте по Киеву и области.

Цены и условия доставки можно узнать непосредственно у специалистов компании:

+38 095 088-36-42;

+38 067 406-26-38.

Лесхоз Киев

В лесхозе вы можете сами выбрать размер и породу дров. Тут можно приобрести дуб, березу, ольху, акацию, сосну и тому подобное.

Цена будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей. Здесь вы сможете заказать доставку, но только по Киеву и области. Доставка осуществляется при покупке трех кубометров и более.

Для заказа звоните по номеру +380955075999.

Baza-Drov

Это современная компания, занимающаяся продажей твердого топлива. Здесь вы сможете купить дрова в ящиках, сетках, твердых или мягких пород, для шашлыка, бани, камина или печки.

Также компания занимается продажей брикетов, угля, пиломатериалов и тому подобного.

Дрова можно забрать самостоятельно или заказать доставку, которая осуществляется только по Киеву и области.

Звоните по телефонам:

(050) 222-73-23;

(097) 222-73-23;

(093) 222-73-23.

Дрова Киев

На сайте можно приобрести дрова всех пород и размеров, а также топливные брикеты, пеллеты, древесный уголь и тому подобное.

Доставка осуществляется по всей территории Украины.

Маркет-плейсы

В Украине существует много интернет-площадок для продажи любых товаров, дрова не являются исключением.

Купить дрова можно на:

На этих сайтах размещено множество объявлений о продаже дров. Ценовая политика весьма разносторонняя, поэтому каждый найдет дрова на свой кошелек.

Например, в некоторых объявлениях кубометр дубовых дров продают всего за 750 грн, в то время как средняя цена на рынке – не ниже 1500 грн.

Однако с такими покупками стоит быть осторожным, ведь продавцы не имеют общей системы расчета объема дров. Некоторые продают в кубометрах, некоторые складометры, некоторые сразу машинами.

Интернет-магазин ДроваЄ

Это государственный онлайн-ресурс для продажи дров населению, который сейчас находится на стадии разработки. Запуск планируется к началу отопительного сезона.

— Мы понимаем, что кроме заготовки необходимых объемов продукции, нужно также обеспечить граждан простым и комфортным инструментом для ее заказа. Поэтому мы начали разработку государственного онлайн-магазина дров. Скоро заказ дров станет таким же простым и удобным процессом, как и шопинг в любимом онлайн-магазине, — отмечает заместитель председателя Гослесагентства по вопросам цифровизации Виктор Смаль.

Для покупки дров необходимо будет выполнить несколько простых шагов: