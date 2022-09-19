Где купить дрова в Украине: список мест и сайтов
Многие украинцы отапливают свои дома дровами. Это не только выгодно, но и экологично.
Поскольку не каждый имеет возможность найти дрова, их приходится покупать. Где в Украине можно купить дрова недорого — узнавали Факты ICTV.
Киевдревсклад
Компания заготавливает и реализует различные виды дров: березовые, дубовые, ольховые, осиновые, грабовые, сосновые, а также древесный уголь, паллеты, брикеты и тому подобное.
Как отмечают в самой компании, древесина для их продукции заготавливается только в экологически чистых регионах.
Компания является заготовителем, а не перекупщиком, поэтому цены на дрова ниже, чем у конкурентов. Киевдревсклад осуществляет доставку нужного количества колотых дров на своем транспорте по Киеву и области.
Цены и условия доставки можно узнать непосредственно у специалистов компании:
+38 095 088-36-42;
+38 067 406-26-38.
Лесхоз Киев
В лесхозе вы можете сами выбрать размер и породу дров. Тут можно приобрести дуб, березу, ольху, акацию, сосну и тому подобное.
Цена будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей. Здесь вы сможете заказать доставку, но только по Киеву и области. Доставка осуществляется при покупке трех кубометров и более.
Для заказа звоните по номеру +380955075999.
Baza-Drov
Это современная компания, занимающаяся продажей твердого топлива. Здесь вы сможете купить дрова в ящиках, сетках, твердых или мягких пород, для шашлыка, бани, камина или печки.
Также компания занимается продажей брикетов, угля, пиломатериалов и тому подобного.
Дрова можно забрать самостоятельно или заказать доставку, которая осуществляется только по Киеву и области.
Звоните по телефонам:
- (050) 222-73-23;
- (097) 222-73-23;
- (093) 222-73-23.
Дрова Киев
На сайте можно приобрести дрова всех пород и размеров, а также топливные брикеты, пеллеты, древесный уголь и тому подобное.
Доставка осуществляется по всей территории Украины.
Маркет-плейсы
В Украине существует много интернет-площадок для продажи любых товаров, дрова не являются исключением.
Купить дрова можно на:
На этих сайтах размещено множество объявлений о продаже дров. Ценовая политика весьма разносторонняя, поэтому каждый найдет дрова на свой кошелек.
Например, в некоторых объявлениях кубометр дубовых дров продают всего за 750 грн, в то время как средняя цена на рынке – не ниже 1500 грн.
Однако с такими покупками стоит быть осторожным, ведь продавцы не имеют общей системы расчета объема дров. Некоторые продают в кубометрах, некоторые складометры, некоторые сразу машинами.
Интернет-магазин ДроваЄ
Это государственный онлайн-ресурс для продажи дров населению, который сейчас находится на стадии разработки. Запуск планируется к началу отопительного сезона.
— Мы понимаем, что кроме заготовки необходимых объемов продукции, нужно также обеспечить граждан простым и комфортным инструментом для ее заказа. Поэтому мы начали разработку государственного онлайн-магазина дров.
Скоро заказ дров станет таким же простым и удобным процессом, как и шопинг в любимом онлайн-магазине, — отмечает заместитель председателя Гослесагентства по вопросам цифровизации Виктор Смаль.
Для покупки дров необходимо будет выполнить несколько простых шагов:
- Зарегистрироваться на ресурсе.
- Выбрать лесхоз.
- Определиться с типом дровяной продукции и ее объемом.
- Произвести оплату.