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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Де купити дрова в Україні: список місць, сайтів та компаній

Де купити дрова в Україні: список місць, сайтів та компаній
Фото: Depositphotos

Багато українців опалюють свої будинки дровами. Це не лише вигідно, а й екологічно.

Оскільки не кожен має можливість знайти дрова, їх доводиться купувати. Де в Україні можна купити дрова недорого у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

Київдревсклад

Компанія заготовлює і реалізує різні види дров: березові, дубові, вільхові, осикові, грабові, соснові, а також деревне вугілля, палети, брикети тощо.

Як зазначають у самій компанії, деревина для їхньої продукції заготовлюється тільки в екологічно чистих регіонах.

Компанія є заготівельником, а не перекупником, тому ціни на дрова нижчі, ніж у конкурентів. Київдревсклад здійснює доставку потрібної кількості колотих дров на своєму транспорті Києвом та в області.

Ціни та умови доставки можна дізнатися у фахівців компанії:

+38 095 088-36-42;
+38 067 406-26-38.

Де купити дрова в Україні недорого

Лісгосп Київ

У лісгоспі ви можете самі обрати розмір та породу дров. У лісгоспі можна придбати дуб, березу, вільху, акацію, сосну тощо.

Ціна залежатиме від ваших індивідуальних потреб. Тут ви зможете замовити доставку, але лише Києвом та в область. Доставка здійснюється при купівлі трьох кубометрів і більше.

Для замовлення телефонуйте за номером +380955075999.

Дрова

Baza-Drov

Це сучасна компанія, що займається продажем твердого палива. Тут ви зможете придбати дрова у ящиках, сітках, твердих чи м’яких порід, для шашлику, бані, каміну чи груби.

Також компанія займається продажем брикетів, вугілля, пиломатеріалів тощо.

Дрова можна забрати самостійно або замовити доставку, яка здійснюється лише Києвом та в область.

Телефонуйте за номерами:

  • (050) 222-73-23;
  • (097) 222-73-23;
  • (093) 222-73-23.

Де купити дрова в Україні недорого

Дрова Київ

На сайті можна придбати дрова усіх порід та розмірів, а також паливні брикети, пелети, деревне вугілля тощо.

Доставка здійснюється на всій території України.

Маркет-плейси

В Україні існує багато інтернет-майданчиків для продажу будь-яких товарів, дрова не є виключенням.

Купити дрова можна на:

На цих сайтах розміщено безліч оголошень про продаж дров. Цінова політика дуже різноманітна, тож кожен знайде дрова на свій гаманець.

Наприклад, у деяких оголошеннях кубометр дубових дров продають всього за 750 грн, водночас середня ціна на ринку – не нижче 1500 грн.

Проте з такими покупками варто бути обережним, адже продавці не мають загальної системи розрахунку обсягу дров. Деякі продають у кубометрах, деякі складометри, деякі відразу машинами.

Інтернет-магазин ДроваЄ

Де купити дрова в Україні недорого

Це державний онлайн-ресурс для продажу дров населенню.

Для покупки дров необхідно виконати кілька простих кроків:

  1. Зареєструватися на ресурсі.
  2. Обрати лісгосп.
  3. Визначитися із типом дров’яної продукції та її об’ємом.
  4. Здійснити оплату.
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