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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Как установить счетчик тепла: что для этого нужно и куда обращаться

Анна Голишевская, Редактор сайта
Індивідуальний лічильник тепла
Фото: Depositphotos

Многие украинцы готовятся к сложной зиме и занимаются утеплением квартир и поиском альтернативных источников тепла. Экономить на отоплении поможет индивидуальный счетчик тепла. В Киевтеплоэнерго рассказали, как контролировать расходы на отопление и установить счетчик тепла.

Счетчик тепла помогает не только рационально использовать тепловую энергию, но и контролирует расход отопления.

Как установить индивидуальный счетчик тепла:

  • Сначала определите, можно ли в вашем доме установить индивидуальный счетчик тепла. Это зависит от типа домовой системы отопления. Установить устройство учета тепла можно только в домах с горизонтальной системой.
  • Найдите лицензированную компанию, которая проведет обследование системы отопления в квартире и составит акт технической возможности на установку прибора учета.
  • Получите согласованный Акт.
  • О том, где и когда забрать документ, вас проинформирует специалист Киевтеплоэнерго или Центра коммунального сервиса.
  • После этого можно заказать установку. Ее выполняет компания, имеющая разрешение на работы.
  • Последний шаг – закажите опломбирование и постановку счетчика на учет. Для этого обратитесь в Центр коммунального сервиса по телефону (044) 247-40-40.

Для установки счетчика не нужно разрабатывать проектную документацию (ст.4 приказа Минрегиона №205 от 09.08.2018г). А за рассмотрение Акта технической возможности, опломбирование и постановку прибора учета на абонентский учет КП Киевтеплоэнерго не взимает дополнительную плату. Каждые 4-5 лет, в зависимости от модели, необходимо производить поверку теплового счетчика.

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