Сентябрь, 19 в 14:00

Многие украинцы готовятся к сложной зиме и занимаются утеплением квартир и поиском альтернативных источников тепла. Экономить на отоплении поможет индивидуальный счетчик тепла. В Киевтеплоэнерго рассказали, как контролировать расходы на отопление и установить счетчик тепла.

Счетчик тепла помогает не только рационально использовать тепловую энергию, но и контролирует расход отопления.

Как установить индивидуальный счетчик тепла:

Сначала определите, можно ли в вашем доме установить индивидуальный счетчик тепла. Это зависит от типа домовой системы отопления. Установить устройство учета тепла можно только в домах с горизонтальной системой.

Найдите лицензированную компанию, которая проведет обследование системы отопления в квартире и составит акт технической возможности на установку прибора учета.

Получите согласованный Акт.

О том, где и когда забрать документ, вас проинформирует специалист Киевтеплоэнерго или Центра коммунального сервиса.

После этого можно заказать установку. Ее выполняет компания, имеющая разрешение на работы.

Последний шаг – закажите опломбирование и постановку счетчика на учет. Для этого обратитесь в Центр коммунального сервиса по телефону (044) 247-40-40.

Для установки счетчика не нужно разрабатывать проектную документацию (ст.4 приказа Минрегиона №205 от 09.08.2018г). А за рассмотрение Акта технической возможности, опломбирование и постановку прибора учета на абонентский учет КП Киевтеплоэнерго не взимает дополнительную плату. Каждые 4-5 лет, в зависимости от модели, необходимо производить поверку теплового счетчика.