Октябрь, 05 в 19:18

На фронте погиб украинский воин Вячеслав Зайцев, участвовавший в 2014 году в обороне Донецкого аэропорта.

Об этом в среду, 5 октября, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, который знал погибшего героя еще студентом.

– Еще в молодые годы он показал себя как настоящий боец. И тогда, когда забрасывал краской бигборды негодяя Януковича, и когда отказался раскаяться и извиняться по требованию горе-ректора. И тогда, когда в 2014 году в первых рядах уехал с Майдана на фронт, пополнив ряды защитников Донецкого аэропорта, – написал Старух.

У Вячеслава Зайцева осталась вдова и маленькая дочь. Мужчина присоединился к Вооруженным силам Украины в 2014 году.

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Он участвовал во многих боях войны на Донбассе, в частности в прорыве из окружения под Извариным и боях за Дебальцево. Зайцев защищал Донецкий аэропорт в октябре и ноябре 2014 года.

Кроме того, Зайцев был историком, депутатом Запорожского городского совета последних двух созывов и руководителем отдела научной библиотеки и архива Национального заповедника Хортица. Также он является кавалером ордена За мужество.

Фото: Александр Старух