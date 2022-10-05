Жовтень, 05 в 19:18

На фронті загинув український воїн В’ячеслав Зайцев, який у 2014 році брав участь в обороні Донецького аеропорту.

Про це у середу, 5 жовтня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, який знав загиблого героя ще студентом.

– Ще у молоді роки він показав себе як справжній боєць. І тоді, коли закидував фарбою бігборди негідника Януковича, і коли відмовився каятись і вибачатись на вимогу горе-ректора. І тоді, коли у 2014 році в перших рядах поїхав з Майдану на фронт, поповнивши ряди захисників Донецького аеропорту, – написав Старух.

У В’ячеслава Зайцева залишилася вдова та маленька дочка. Чоловік долучився до Збройних сил України у 2014 році.

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Він брав участь у багатьох боях війни на Донбасі, зокрема у прориві з оточення під Ізвариним та боях за Дебальцеве. Зайцев захищав Донецький аеропорт у жовтні та листопаді 2014 року.

Крім цього, Зайцев був істориком, депутатом Запорізької міської ради останніх двох скликань та керівником відділу наукової бібліотеки й архіву Національного заповідника Хортиця. Також він є кавалером ордена За мужність.

Фото: Олександр Старух