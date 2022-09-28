Сентябрь, 28 в 10:59

На 83 году жизни умер Василий Таций – один из разработчиков проекта Конституции Украины, известный украинский ученый-правовед.

Он был ректором Харьковского юридического университета им. Ярослава Мудрого больше 30 лет. О смерти сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

– Сегодня ночью ушел из жизни человек, значимость которого для Харькова и Украины сложно переоценить. Василий Таций был одним из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, который много лет был членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушивались президенты Украины и премьер-министры, – написал он.

Игорь Терехов добавил, что после смерти Тация ушла целая эпоха жизни Харькова. Он выразил соболезнования родным, близким и друзьям.

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Василий Таций был президентом (1993-2016) и почетным президентом (с 2016 года) Национальной Академии правовых наук Украины, членом президиума Национальной академии наук Украины.

Он является автором более 350 научных работ, в том числе более 30 монографий, учебных пособий и учебников, которые стали значительным вкладом в развитие юридической науки.

Как член Конституционной комиссии Василий Таций принимал участие в разработке проекта новой Конституции Украины 1996 года, был председателем рабочей группы Кабинета министров по разработке нового Уголовного кодекса Украины, членом Координационного совета по судебно-правовой реформе.

Василий Таций был награжден званием Героя Украины с вручением ордена государства.