Октябрь, 06 в 17:53

Уже неоднократно отмечалось, что нынешняя зима будет крайне тяжелой для украинцев. Поэтому люди начали активно утеплять дома и покупать электрообогреватели.

Дополнительные электроприборы в квартире могут повлечь перегрузку электросетей.

Как избежать электрической перегрузки в квартире зимой и какие приборы не стоит включать одновременно — узнавали Факты ICTV.

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Как избежать перегрузки электросетей

Перед стартом отопительного сезона необходимо обязательно проверить мощность своих электроприборов, чтобы знать, какие из них желательно не включать одновременно.

Оборудование и сети в вашем доме должны стабильно работать даже в условиях повышенной нагрузки. Если вы будете включать все мощные приборы, перегрузки не избежать.

Дело в том, что ориентировочная нагрузка на квартиру — 5-10 кВт. Если переступить эту черту, может произойти сбой.

В свою очередь, каждый электроприбор тянет свою долю кВт. Например:

телевизор — 0,1-0,4 кВт ;

; холодильник — 0,3-0,6 кВт ;

; микроволновка или электрочайник — 1,5-2 кВт ;

; стиральная машинка — 2-2,5 кВт ;

; компьютер — 0,4-0,8 кВт ;

; фен, утюг, пылесос — 0,5-1,5 кВт ;

; кондиционер, бойлер, обогреватели — 2-3 кВт.

Соответственно, если вы одновременно включите стиральную машинку, электрочайник, обогреватель, бойлер, при этом будете смотреть телевизор и готовить на электрической плитке (которая тянет от 4 до 8 кВт) — произойдет перегрузка электросети.

Чтобы этого избежать, нужно правильно пользоваться электроприборами и не включать все одновременно.

Какие приборы нельзя включать одновременно

На инфографике видно, какие приборы тянут больше всего кВт. Вам нужно лишь правильно высчитать нагрузку на электросеть при работе каждого прибора.

Не следует одновременно пользоваться:

электрической плиткой;

кондиционером или другими обогревателями;

стиральной машинкой;

пылесосом;

микроволновой печью и электрочайником.

При условии, что в квартире постоянно включены холодильник, телевизор и компьютер, пользуйтесь вышеупомянутыми приборами по очереди.

Например, сначала разогрейте еду в микроволновке, затем загрузите стиральную машинку, а затем — включите обогреватель.