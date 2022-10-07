В інтернеті активізувалися шахраї: як зберегти гроші на банківських картках

Жовтень, 07 в 13:53

В інтернеті активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом надання соціальних виплат постраждалим внаслідок повномасштабної війни українцям.

За даними Національної поліції, аферисти поширюють відомості про “виплати”, створюючи сторінки-клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків та інших структур, виманюючи персональні дані користувачів соцмереж.

Громадянам пропонують ввести особисту інформацію та номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Однак відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі зловмисникам. Коли вони отримують дані карток, то можуть привласнити кошти з рахунків.

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У Нацполіції порадили українцям отримувати інформацію про фінансові виплати лише з офіційних джерел, оминати сумнівні посилання та в жодному разі не повідомляти конфіденційні дані стороннім особам (наприклад, про банківські картки чи особисті відомості). А у разі підозри шахрайських дій потрібно негайно повідомляти правоохоронним органам.