Листопад, 05 в 12:44

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяву російської пропагандистки Маргарити Симоньян про те, що “скоро окупанти знову приїдуть до гостинного Києва та співатимуть Ніч яка місячна”.

– Я вам намалюю справжню картину вашого майбутнього, правда без надії на просвітлення у вашій хворій безумством макітрі. Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них, зі скляними від застиглого навіки страху очима, намилувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови заливатимуться горючими сльозами над похоронками своїх чоловіків і синів, “яким у 20 років могили риють”.

Олексій Данілов попередив, що тоді українці дійсно заспівають пісню, присвячену російським тварюкам, які вбивають наших дітей та мирних громадян.

– І ми обов‘язково вип‘ємо за нашу перемогу та вічний упокой потворного російського утворення, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла навіть подивитися в бік України, замираючи від панічних та істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів і ланів.

На думку Данілова, українці лише спостерігатимуть, як оскаженілі вагнерівці та озброєні зеки ґвалтують російських жінок і вбивають дітей. Секретар РНБО запевняє, що тоді Росія занурюватиметься в морок, хаос та справжню громадянську війну.