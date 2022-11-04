Еще вчера ходила, а сегодня лежит с отрезанной ногой: россияне убили 2 тыс. коров под Харьковом

Ноябрь, 04 в 21:34

На окраине фермы небольшие елки, ни одной иглы. Это коровы весной поели от голода, объяснили позже Фактам ICTV работники фермерского хозяйства, расположенного в селе Шестаково Харьковской области.

Его освободили в мае, тогда часть уцелевших животных удалось эвакуировать, однако до сентября фронт был совсем рядом, предприятие постоянно обстреливалось. И только когда Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили почти всю Харьковщину, то сюда начали возвращаться сотрудники, правда, пока лишь несколько десятков из нескольких сотен.

Возвращают и коров с эвакуации. На их мычание приходит скот, который все время бродил в лесу, часто больной и раненый.

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— Во время оккупации и всех военных действий в селе наши ветеринары не могли ухаживать за животными, не проводились плановые вакцинации. В связи с этим болеют коровы. И еще одна причина – все животные были под обстрелами. В каждом животном могут быть осколки от снарядов – это также может стать причиной смерти уже через некоторое время, – объяснил Сергей Яценко.

Молочная ферма предприятия Агромол была одной из самых крупных в Украине. Здесь доили по 40 тонн молока на день, выращивали пшеницу и подсолнечник, производили сахар, пока не пришли россияне, которые все уничтожили. Из 3 тыс. коров две трети убили, отметил Сергей Яценко.

— Вот видите разбитый коровник, животных забросило на верхние конструкции, — рассказал Сергей Яценко.

Он работает здесь главным агрономом около полутора десятков лет.

— Когда я пришел сюда работать, то было всего два сарая. Не было ни дорог, ничего! Все строили на моих глазах, – поделился мужчина.

Предприятие получилось сверхсовременным: новейшая техника, родильная для коров с горячей водой. Здесь были даже “интеллектуальные” коровники со специальной температурой, кондиционированием, лампы светили разными цветами для лучшего аппетита или здорового сна.

— В этом помещении было все самое инновационное, что есть в животноводстве. Здесь было освещение, вентиляция, “искусственный интеллект”. В зависимости от температуры воздуха и влажности, вентиляторы включались в зависимости с какой стороны ветер дует, шторы опускались и поднимались. Свет, я сам этого не понимал, он то красным светится, то оранжевым, то дневным освещением. Все было для коров, повышаются надои, корове так комфортно, зоотехники говорили, что при этом свете она лучше ест, а значит даст больше молока. Через минуту рай превратился в ад. Через обстрелы вход заблокировало, а коровы просто умерли от голода, — рассказал он.

Ферма похожа на морг для животных, не все туши успели убрать, отметил Сергей. На территории фермы до сих пор лежат остатки снарядов. Хозяйство разрушили в конце февраля: били из реактивных систем залпового огня, бомбили из авиации, рассказывает Сергей.

Уже в первые дни войны здесь не было электричества и связи, даже новости не могли почитать, а люди вообще не знали, что происходит за пределами села, рассказал он.

– Когда бомбили ферму 28 февраля, то я немного не доехал до фермы 200 м, спрятался в арку. Эти 30 минут мне показались двумя или тремя часами. Было такое, что прилетало по 200 снарядов. Погиб у нас парень один, 21-летний Саша, сварщиком работал, прямо посреди фермы осколок навылет, — поделился Сергей.

На предприятии оккупанты расквартировались в марте. Сначала оставшиеся на ферме сотрудники пытались ухаживать за животными, но дальше становилось невыносимо.

— Сначала зашли “ЛДНР”, они как-то нас не трогали, а потом через две-три недели зашла российская армия, это было просто… Надо им трактор, корову зарезать, мясо. Мы бросили и коров, я не смог здесь оставаться. Я сказал, что пошел за ключами, сам завел машину и просто уехал оттуда.

Остались ухаживать за животными только несколько человек. Оккупанты запускали их по паспортам, сверяли с какими-то списками, но в любой момент могли просто запретить заходить на территорию.

— Было такое, что на территорию не пускали пять дней. Просто не пускали! А как же коровы! Их ведь никто не кормит! Было много коров с телятами. Телята их сами сосали. Были случаи, что лежит корова, еще вчера ходившая, а у нее отрезана или нога, или часть туловища. Просто убивали коров, отрезали части те, которые им больше нравятся. И так оставляли.

Оккупанты прикрывались скотом как щитом, прятались в сараях, там же хранили боеприпасы и технику. В одном из уцелевших во время обстрелов коровников разрушен вход – это оккупанты так парковались, говорит Сергей.

— Смотрите, он ехал, такой был “классный” механик, не вписавшийся в ворота. Едва ли не в каждом нашем помещении стояла их техника, танки, БТР и все, что может быть. От края до края стояли танки. И не только лишь в этом помещении, во всех помещениях. И они прямо из сараев в сторону Харькова стреляли.

Екатерина Казенна все время оккупации оставалась с животными. В одном из сараев показывает мат на стенах, которые оставили оккупанты. И они написаны с ошибками, утверждает она. Россияне украли тракторы, сеялки, вывезли даже корм для коров и все удивлялись, что в Украине скот живет лучше людей в их России.

– Они удивлялись, как это так у коров пластиковые окна стоят, бойлеры стоят, у нас там была родильная. К сожалению, ее нет, разбили, пол бокса осталось. Были бойлер, поилки и лампы для телят, все современное, все сделанное для людей, для животных. И они даже шланги украли для доильных аппаратов, – рассказала заведующая подсобным сельским хозяйством агрофермы Екатерина Казенна.

Около 90% хозяйства уничтожено, рассказывают на предприятии. Даже трудно представить – еще два года назад здесь прямо посреди поля Харьковская филармония давала концерт передовикам жатвы, а на фестивале съезжались гости из соседних городов. В прошлом году только автомобилей собралось более 5 тыс.

Сейчас все в руинах, ущерб агроферме еще даже не считали, а уничтожением только этого предприятие государство потеряло более 14 млрд грн, подсчитала Госэкоинспекция.

Сплошные разрушения, почва отравлена ​​гнилью убитых животных, украдены вагоны зерна, подсолнечника, сахара, гектары плодородного чернозема усеяны взрывчатками. Однако Сергей уверен, что все смогут возродить заново. Факты ICTV договорились встретиться здесь на концерте, посвященном победе Украины над извергами.