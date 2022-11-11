Ноябрь, 11 в 14:50

В апреле 2014 года началась война на Востоке Украины. Тогда армия РФ захватила часть Донецкой и Луганской областей после незаконной оккупации Крыма.

Украинские военные, которые принимали участие в антитеррористической операции, получили статусы участников АТО. Факты ICTV спросили у эксперта, есть ли разница между статусом участника АТО и участника боевых действий.

Участник АТО и УБД: какая разница

На первый взгляд, разница отсутствует, ведь военные и с тем, и с тем статусом принимали участие в войне и защищали Украину. Однако не все так однозначно.

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Административно-правовой статус участника боевых действий на Востоке Украины (АТО) является специальным, обусловленным непосредственным привлечением лица к выполнению задач антитеррористической операции или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в районах ее проведения.

В свою очередь, участниками боевых действий являются лица, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе военных подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Статус участника АТО и правовой статус участника боевых действий являются разными специальными правовыми статусами лица, которые оно может иметь одновременно, или только один из них.

Юрист Ростислав Кравец также отмечает, что разница между статусами есть.

— Конечно, эти понятия разные. Статус участника боевых действий предоставляется отдельной комиссией. Кроме того, статус УБД предоставляет военном дополнительные льготы на получение жилищно-коммунальных услуг, при уплате судебного сбора и прочее. Что касается участников АТО, то этот статус может быть применен для получения определенных льгот, которые устанавливаются местными администрациями именно для участников АТО, — говорит эксперт.

Кравец добавляет, что статусы эти не равнозначны, то есть можно быть участником АТО, однако не участником боевых действий.

— Сейчас тоже могут быть похожие ситуации, когда человек участвует в обороне Украины против вооруженной агрессии, однако не участвует в боевых действиях. Например, человек может находиться в Киеве в штабе или в другом регионе Украины. В то же время, на человека могут быть возложены определенные обязанности, однако он не участвует в боевых действиях, — объясняет юрист.

Кравец отмечает, что участник АТО и УБД — два разных статуса. Однако военный со статусом участника АТО может получить статус УБД.

— В случае, если человек непосредственно принимал участие в боевых действиях, он может обратиться в соответствующую комиссию для получения такого статуса, — заключает эксперт.

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