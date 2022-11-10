Ноябрь, 10 в 17:38

Участниками боевых действий являются лица, принимавшие участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе военных подразделений, соединений или объединений всех видов и родов войск ВСУ и не только.

Сегодня получить статус УБД могут не только военные, но и члены добровольческих формирований.

В то же время, для получения статуса УБД нужно собрать немало документов с подписями, доказательств участия в боевых действиях, проинформировать командира или иного руководителя воинской части о желании получить статус и тому подобное.

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Справка об участии в боевых действиях 2022

Эта справка является основанием для предоставления лицу статуса УБД. Формируется она командиром воинской части, начальником органа или воинского подразделения.

Чтобы получить статус УБД, необходимо собрать документы, которые бы подтверждали участие в боевых действиях. Такими документами могут быть:

выписки из приказов о привлечении к участию в войне;

выписки из приказов о подчинении руководителю оперативного штаба по управлению войной и о прибытии/выбытии в/из районов боевых действий;

документы о командировке в районы боевых действий или другие официальные документы, выданные государственными органами, содержащие доказательства непосредственного участия в выполнении боевых задач;

выдержки из боевых приказов, боевых распоряжений, боевых донесений (журналов боевых действий, оперативных задач), которые подтверждают факт непосредственного столкновения с противником, проведения разведывательных мероприятий;

выписки из приказов о привлечении к мерам по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации;

выписки из приказов о подчинении руководителю оперативного штаба;

материалы специальных служебных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

В свою очередь, командиры воинских частей или другие руководители предприятий, учреждений и организаций в течение месяца после завершения военного выполнения службы обязаны представить на рассмотрение комиссии справку по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом этого Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

То есть справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, формируется командирами и является основанием для предоставления лицу статуса УБД.

Как получить справку об участии в боевых действиях

Если командир не подал документы, военный может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию – в Минобороны, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, администрации Госпогранслужбы, администрации Госспецтрансслужбы и пр.

Для этого нужно собрать все документы и взять у своего командира справку об участии в боевых действиях. Именно такой пакет документов поможет человеку получить статус участника боевых действий.

Все эти документы нужно направлять заказным письмом с уведомлением или лично зарегистрировать обращение в соответствующей комиссии.

Пример справки об участии в боевых действиях можно посмотреть здесь.