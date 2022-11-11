Листопад, 11 в 14:50

У квітні 2014 року розпочалася війна на Сході України. Тоді армія РФ захопила частину Донецької та Луганської областей після незаконної окупації Криму.

Українські військові, які брали участь у антитерористичній операції, отримали статуси учасників АТО. Факти ICTV запитали у експерта, чи є різниця між статусом учасника АТО та учасника бойових дій.

Учасник АТО та УБД: яка різниця

На перший погляд, різниця відсутня, адже військові і з тим, і з тим статусом брали участь у війні та захищали Україну. Проте не все так однозначно.

Зараз дивляться

Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій на Сході України (АТО) є спеціальним, обумовленим безпосереднім залученням особи до виконання завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях в районах її проведення. Своєю чергою, учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. Статус учасника АТО та правовий статус учасника бойових дій є різними спеціальними правовими статусами особи, які вона може мати одночасно, або лише один з них.

Юрист Ростислав Кравець також зазначає, що різниця між статусами є.

– Звичайно, ці поняття різні. Статус учасника бойових дій надається окремою комісією. Крім того, статус УБД надає військовому додаткові пільги на отримання житлово-комунальних послуг, при сплаті судового збору і таке інше. Що стосується учасників АТО, то цей статус може бути застосований для отримання певних пільг, які встановлюються місцевими адміністраціями саме для учасників АТО, – каже експерт.

Кравець додає, що статуси ці не рівнозначні, тобто можна бути учасником АТО, однак не учасником бойових дій.

– Зараз теж можуть бути схожі ситуації, коли людина бере участь в обороні України проти збройної агресії, однак не бере участь у бойових діях. Наприклад, людина може знаходитись у Києві в штабі чи в іншому регіоні України. Водночас, на людину можуть бути покладені певні обовʼязки, однак вона не бере участі у бойових діях, – пояснює юрист.

Кравець підсумовує, що учасник АТО та УБД – два різних статуси. Однак військовий зі статусом учасника АТО може отримати статус УБД.

– У разі, якщо людина безпосередньо брала участь у бойових діях, вона може звернутись до відповідної комісії для отримання такого статусу, – підсумовує експерт.

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