Ноябрь, 11 в 9:06

11 ноября в Киеве применяются экстренные отключения потребителей в больших объемах. Стабилизационные графики отключения света не будут действовать. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

В то же время плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины.

Напомним, что согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – 2-3 отключения по 3-4 часа.

Сейчас смотрят

Свет необязательно будут выключать на 12 часов. Опубликованные три очереди отключения не означают, что электроэнергия будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Читайте: Как зарядить телефон без света — пять действенных способов

График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3

На сайте Yasno работает обновленный упрощенный график отключения света в Киеве.

Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Также графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.