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Когда будет безопасно вернуться в Херсон и область: объяснение Нацполиции

Юля Захарченко, редактор ленты
Когда будет безопасно вернуться в Херсон и область: объяснение Нацполиции
Фото: Офис президента

В Херсоне и области остается большая опасность из-за оставленных российскими военными мин, взрывоопасных предметов и артиллерийских снарядов.

В то же время на территории региона все еще наблюдаются проблемы с энергообеспечением, связью и водоснабжением. Поэтому жителям Херсона стоит возвращаться домой только после соответствующего объявления ОВА.

Об этом заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на онлайн-брифинге 17 ноября.

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— Мы рекомендуем начинать возвращение, в частности, в областной центр и другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией, ГСЧС стабилизационных мероприятий, разминирования. После объявления руководством областной военной администрации, — отмечает он.

По его словам, специалисты каждый день проводят работы по разминированию, а в первую очередь на важных объектах для обеспечения жизнедеятельности украинцев.

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