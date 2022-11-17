Когда будет безопасно вернуться в Херсон и область: объяснение Нацполиции

Ноябрь, 17 в 14:21

В Херсоне и области остается большая опасность из-за оставленных российскими военными мин, взрывоопасных предметов и артиллерийских снарядов.

В то же время на территории региона все еще наблюдаются проблемы с энергообеспечением, связью и водоснабжением. Поэтому жителям Херсона стоит возвращаться домой только после соответствующего объявления ОВА.

Об этом заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на онлайн-брифинге 17 ноября.

Сейчас смотрят

— Мы рекомендуем начинать возвращение, в частности, в областной центр и другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией, ГСЧС стабилизационных мероприятий, разминирования. После объявления руководством областной военной администрации, — отмечает он.

По его словам, специалисты каждый день проводят работы по разминированию, а в первую очередь на важных объектах для обеспечения жизнедеятельности украинцев.