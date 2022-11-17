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Коли буде безпечно повернутися до Херсона та області: пояснення Нацполіції

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Коли буде безпечно повернутися до Херсона та області: пояснення Нацполіції
Фото: Офіс президента

У Херсоні та області залишається велика небезпека через залишені російськими військовими міни, вибухонебезпечні предмети та артилерійські снаряди.

Водночас на території регіону все ще спостерігаються проблеми з енергозабезпеченням, зв’язком та водопостачанням. Тому жителям Херсонщини варто повертатися додому лише після відповідного оголошення ОВА.

Про це заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв на онлайн-брифінгу 17 листопада.

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– Ми рекомендуємо розпочинати повернення, зокрема, до обласного центру та інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією, ДСНС стабілізаційних заходів, розмінування. Після оголошення керівництвом обласної військової адміністрації, – наголошує він.

За його словами, спеціалісти кожен день проводять роботи з розмінування, а першочергово – на важливих об’єктах для забезпечення життєдіяльності українців.

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