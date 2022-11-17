Коли буде безпечно повернутися до Херсона та області: пояснення Нацполіції
У Херсоні та області залишається велика небезпека через залишені російськими військовими міни, вибухонебезпечні предмети та артилерійські снаряди.
Водночас на території регіону все ще спостерігаються проблеми з енергозабезпеченням, зв’язком та водопостачанням. Тому жителям Херсонщини варто повертатися додому лише після відповідного оголошення ОВА.
Про це заявив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв на онлайн-брифінгу 17 листопада.
– Ми рекомендуємо розпочинати повернення, зокрема, до обласного центру та інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією, ДСНС стабілізаційних заходів, розмінування. Після оголошення керівництвом обласної військової адміністрації, – наголошує він.
За його словами, спеціалісти кожен день проводять роботи з розмінування, а першочергово – на важливих об’єктах для забезпечення життєдіяльності українців.