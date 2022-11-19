Ситуация с энергоснабжением в Украине сложная, но контролируемая — Минэнергетики

Ноябрь, 19 в 20:23

Ситуация с энергоснабжением на территории Украины остается сложной, но контролируемой. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

В ведомстве отмечают, что введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы.

— Опровергая панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая, — говорится в сообщении.

В Минэнергетики обратились к украинцам с призывом помочь энергетикам снизить нагрузку на сеть, чтобы достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%.

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В сообщении отмечается, что энергетики работают над восстановлением инфраструктуры круглосуточно, чтобы вернуть свет и тепло в дома миллионов потребителей.