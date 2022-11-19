Ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована – Міненергетики

Листопад, 19 в 20:23

Ситуація з енергопостачанням на території України залишається складною, проте контрольованою. Про це заявили у Міністерстві енергетики.

У відомстві наголошують, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.

– Спростовуючи панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована, – йдеться у повідомленні.

У Міненергетики звернулися до українців з закликом допомогти енергетикам зменшити навантаження на мережу, щоб досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%.

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У повідомленні наголошується, що енергетики працюють над відновленням інфраструктури цілодобово, щоб повернути світло та тепло у домівки мільйонів споживачів.