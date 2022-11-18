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Факты / Україна / Экономика

Из-за ракетных обстрелов РФ почти половина украинской энергосистемы выведена из строя – Шмыгаль

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных обстрелов Российской Федерации. Об этом 18 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения… Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя, – сказал премьер на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве.

Он добавил, что Украина в связи с этим нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров – как в сфере энергетики в плане поставок дополнительного оборудования, – так и в дополнительных финансовых ресурсов, с помощью которых станут возможными закупки дополнительных объемов газа и другая поддержка энергетического сектора. 

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