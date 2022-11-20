РФ перекидывает мобилизованных и восстановленных солдат на Донецкое и Луганское направления — Арестович
Российские войска перебрасывают мобилизованных и восстановленных солдат на Донецкое и Луганское направления. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
— Что касается околофронтовой обстановки, то перебрасываются новые российские войска как и на направление с Луганска, так и на Донецкое направление. Пока их мало, в частности, вот эта переброска на Луганское направление — это около батальона, или чуть больше.
На Луганск сейчас заехало достаточно большое количество российских военных — это количество увеличилось. Трудно сказать насколько, но не думаю, что там море. Это мобилизованные или восстановленные. И немножко заехали на Донецкое направление.
По словам Арестовича, оккупанты пытаются наращивать силы, командование РФ направляет батальоны солдат.
— Надо понимать, что это батальоны, то есть даже не бригады. Есть место, где развернули пункт передового командования 106 команды десантной дивизии. Это на направлении ближе к Луганску, но самих подразделений пока не видать, они там в составе батальона топчутся. Вероятно, это штаб и парочка батальонов в лучшем случае. Сейчас и это уже является солидной по размеру военной силой.
Источник: Фейгин Live