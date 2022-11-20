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РФ перекидає мобілізованих та відновлених солдатів на Донецький та Луганський напрямки – Арестович

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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РФ перекидає мобілізованих та відновлених солдатів на Донецький та Луганський напрямки – Арестович
Фото: Офіс президента

Російські війська перекидають мобілізованих та відновлених солдатів на Донецький та Луганський напрямки. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

– Щодо навколофронтової обстановки, то перекидаються нові російські війська як і на напрямок з Луганська, так і на Донецький напрямок. Поки що їх мало, зокрема, ось це перекидання на Луганський напрямок – це близько батальйону, або трохи більше.

На Луганськ зараз заїхала досить велика кількість російських військових – ця кількість збільшилась. Важко сказати, наскільки, але не думаю, що там море. Це мобілізовані чи відновлені. І трошки заїхали на Донецький напрямок.

За словами Арестовича, окупанти намагаються нарощувати сили, командування РФ спрямовує батальйони солдатів.

Зараз дивляться

– Потрібно розуміти, що це батальйони, тобто навіть не бригади. Є місце, де розгорнули пункт передового командування 106 команди десантної дивізії. Це на напрямку ближче до Луганська, але самих підрозділів поки не видно, вони там у складі батальйону тупцюють. Ймовірно, це штаб та парочка батальйонів у найкращому випадку. Нині й це вже є солідною за розміром військовою силою.

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Джерело: Фейгін Live

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