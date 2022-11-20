Нужна до наступления зимы: Украина и союзники разрабатывают декларацию по защите неба

Ноябрь, 19 в 23:43

Украина и союзники начали разработку совместной декларации об украинском воздушном щите в связи с продолжающимися атаками РФ по объектам критической инфраструктуры.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Halifax International Security Forum.

— Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы! Эффективная защита нашего неба – важная составляющая гарантий безопасности. Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите, — сказал он.

Глава ОП отметил, что целью декларации является построение комплексной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента.

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— Украина уже вносит огромный вклад в безопасность евроатлантического региона. Наше государство уже эффективно отражает наибольшую угрозу миру и стабильности евроатлантического региона. И будет делать это и дальше, — подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что стремление Украины вступить в НАТО остается неизменным.

— Во время этой войны значительно возросла боеспособность украинской армии. И, как отметил президент Владимир Зеленский, Украина уже доказала совместимость со стандартами Альянса, они для нас реальны – на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Я убежден, что членство Украины в НАТО значительно укрепит Альянс, — отметил Ермак.

Глава Офиса президента уточнил, что украинская сторона понимает необходимость согласия всех 30 членов НАТО и то, что для согласования позиций необходимо время.

— Идея Киевского договора безопасности, разработанного совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, может дать решение. Это должен быть общий документ о стратегическом партнерстве, объединяющий Украину и страны-гаранты. Принцип прост: безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Для того, чтобы делать это эффективно, Украине нужны долгосрочные взносы ее союзников, — заявляет Ермак.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны идти от основной группы союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом. Они должны быть готовы принять как политические, так и юридические обязательства.

— Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высока для России. Помощь Украине в защите, выживании и одержании победы является инвестицией в более безопасное будущее для всего мира, — указал он.

Фото: Воздушные силы ВСУ