Ноябрь, 20 в 22:14

Завершается 270 день полномасштабной войны России против Украины. Самые жестокие бои по-прежнему продолжаются на Донбассе.

Хотя атак за эти сутки стало меньше из-за ухудшения погоды, но количество российских обстрелов все же остается чрезвычайно большим. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 20 ноября.

— Луганщина – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время, всего на Востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Юг – держим оборону, последовательно и очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов, — подчеркивает глава государства.

По его словам, продолжается восстановление энергосетей и технических возможностей снабжения светом. Разминирование линий электропередач и ремонт объектов критической инфраструктуры продолжаются круглосуточно.

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– И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций. Всем, кто работает ради украинцев, – высказался президент Украины.

Зеленский уверяет, что украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Он объясняет это тем, что она вполне конструктивна и реалистична, в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы их готовности к переговорам.