Листопад, 20 в 22:14

Завершується 270 день повномасштабної війни Росії проти України. Найжорсткіші бої, як і раніше, тривають на Донбасі.

Хоча атак цієї доби стало менше через погіршення погоди, але кількість російських обстрілів все ж залишається надзвичайно великою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 20 листопада.

– Луганщина – потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час, загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Південь – тримаємо оборону, послідовно та дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів, – наголошує глава держави.

За його словами, триває відновлення енергомереж і технічних можливостей постачання світла. Розмінування ліній електропередач та ремонти об’єктів критичної інфраструктури тривають цілодобово.

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– І я дякую всім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій. Усім, хто працює заради українців, – висловився президент України.

Зеленський запевняє, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Він пояснює це тим, що вона цілком конструктивна і реалістична, на відміну від пустої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до переговорів.